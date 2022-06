Non solo Sarri, accordo trovato: firma con la Lazio

Dopo il rinnovo di Maurizio Sarri per la Lazio è in arrivo un altro prolungamento di contratto: l’accordo è già stato trovato

Giovedì è stato il turno di Sarri, ma in casa Lazio è in arrivo un’altra firma. Dopo il rinnovo del tecnico, la società biancoceleste ha trovato l’intesa con Stefan Radu per prolungare di un altro anno il suo contratto.

Il difensore rumeno resterà quindi ancora una stagione nella formazione capitolina: il prossimo per lui sarà il sedicesimo anno con la Lazio, squadra della quale detiene il record di presenze con 424 apparizioni ufficiali, accompagnate da otto gol. Blindato Sarri ed in attesa dell’ufficialità del rinnovo di Radu, Tare non sta fermo e sta perfezionando anche un’altra operazione, quella che porterebbe alla corte del tecnico di Figline Marcos Antonio, centrocampista brasiliano dello Shakhtar Donetsk.