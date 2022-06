La Juve non si ferma a Pogba: colpo da 70 milioni a centrocampo

La Juventus vicina a Pogba, potrebbe bissare con un altro grande colpo a centrocampo: due i nomi che stuzzicano i bianconeri

Ufficializzato il suo addio al Manchester United, Paul Pogba potrebbe presto tornare ad essere un calciatore della Juventus.

Come raccontato da Calciomercato.it, cresce la fiducia per il ritorno del francese in bianconero con Rafaela Pimenta che la prossima settimana è attesa nuovamente a Torino per provare a definire l’affare e chiudere l’accordo. Un innesto di spessore nella rosa di Allegri che potrebbe anche non essere l’unico.

E’ soprattutto a centrocampo che la Juventus ha bisogno di alzare l’asticella per tornare ad essere competitiva per la vittoria ed è qui che la società sta intervenendo. Con Pogba ma non solo perché i bianconeri potrebbero piazzare anche un altro grande colpo sulla mediana.

Calciomercato Juventus, altro colpo a centrocampo

A sostenere questa tesi è Matteo Caronni che dal suo canale Twitch ha prospettato una ulteriore mossa da parte della società piemontese: “La Juve dovrebbe fare un altro grande colpo a centrocampo. Milinkovic-Savic gradirebbe i bianconeri ma Lotito non vuole cederlo in Italia. È più probabile l’acquisto di de Jong, che è in uscita dal Barcellona“.

Due nomi di primissimo livello ma anche due trattativa per niente semplici. Come raccontato dalla nostra redazione, la Juve ha presentato una prima offerta per Milinkovic-Savic di 40-50 milioni, ancora lontana però dalla valutazione che fa Lotito. Per il centrocampista olandese, invece, c’è da fare i conti con la concorrenza del Manchester United ed anche in questo caso il problema da superare sarebbe la richiesta del Barcellona, sui 70 milioni di euro. La Juve intanto vede crescere la fiducia per Pogba, poi arriverà il momento di provare a piazzare un altro grande colpo.