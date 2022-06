Ribaltone Juventus: “Rimane al 95%”

Possibile ribaltone in casa Juventus riguardo al futuro di un giocatore bianconero. L’annuncio

Sono tantissimi i giocatori in bilico in casa Juventus verso la prossima stagione. Dagli esuberi, come il rientrante Ramsey, ai cedibili (da Alex Sandro ad Arthur) e non solo.

È ancora da scrivere anche il futuro di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo non sarà riscattato alla cifra pattuita con l’Atletico Madrid, 35 milioni di euro, e il club bianconero punta ad ottenere un importante sconto. Tuttavia, i ‘Colchoneros’ hanno finora fatto muro e aspettano proposte migliori anche da altre società. In Nazionale Morata ha parlato così del suo futuro: “Non dipende da me, non posso farci niente. Devo restare concentrato e continuare a lavorare per la Nazionale, poi si vedrà. Mia moglie e i miei figli mi seguono ovunque io debba andare. Ho molte opzioni. Non dipende da me. Posso solo lavorare molto duramente e vedere cosa succede”.

Calciomercato Juventus, Morata verso la conferma: l’annuncio

Nonostante il mancato riscatto, la Juventus vuole provare a confermare Alvaro Morata a cifre inferiori e tornerà a trattare con l’Atletico Madrid. La speranza è di un’apertura da parte del club spagnolo, con il giocatore che ha una volontà ben chiara ed è quella di rimanere a Torino. Su Twitter, Matteo Caronni scrive: “Ve la dico così come mi è arrivata: Morata rimane al 90%, anzi 95%“. Il giornalista riporta anche la nuova cifra: “15+8 di bonus“. Si attendono ora ulteriori conferme e nuovi aggiornamenti sul futuro di Morata.