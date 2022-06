Tevez annuncia il ritiro: “Posso confermare di essere in pensione. Ecco il mio sogno”

Si chiude a 38 anni la carriera di Carlos Tevez, ex attaccante della Juventus, che ha annunciato il ritiro dal calcio giocato

Un passato in Italia con la maglia della Juventus ma anche successi importanti in Premier League in particolare con le due compagini di Manchester per Carlos Tevez, attaccante argentino che ha annunciato il ritiro dal calcio giocato.

Ai microfoni di una tv argentina, l’ex bianconero ha annunciato: “Posso confermare di essere in pensione. Non giocherò più perchè ho perso il mio più grande tifoso e con lui tutti gli stimoli per continuare. Adesso voglio solo godermi la vita, la mia famiglia e pensare ai miei affari. Ho avuto tante offerte in questi mesi, ma ci sono stati dei cambiamenti importanti nella mia famiglia. Sento di aver dato tutto quello che avevo da giocatore e per questo oggi sono più che sereno”.

Un addio che di fatto parte da circa un anno fa in quanto: “Alla fine della stagione 2020-21 mi sono detto che non avrei più giocato. Ho così chiamato il mio agente e poi Riquelme per comunicare la mia decisione e organizzare una conferenza stampa. Adesso il mio sogno e obiettivo è quello di diventare allenatore”.