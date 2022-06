Via dal ritiro della Nazionale, risposta alle polemiche: il comunicato UFFICIALE

In seguito alle numerose defezioni nel ritiro della Nazionale, arriva il comunicato ufficiale in risposta alle polemiche

Sarà, di sicuro, una Nazionale con moltissimi volti nuovi quella che staserà affronterà la Germania nel primo impegno in Nations League a Bologna. E senza diversi giocatori, che in questi giorni per problemi vari hanno lasciato il ritiro a Coverciano. Generando più di qualche discussione.

In particolare, nelle scorse ore ci sono state non poche polemiche per le defezioni dei due giocatori della Lazio, Lazzari e Zaccagni. In conferenza stampa, il Ct Mancini si è detto sorpreso dei loro infortuni. E non si è fatta attendere la replica del club biancoceleste, che in un comunicato ufficiale ha chiarito le condizioni fisiche dell’esterno e del fantasista: “Lo Staff Medico della S.S. Lazio comunica che i calciatori Manuel Lazzari e Mattia Zaccagni, durante gli ultimi allenamenti effettuati con la Nazionale presso il Centro Tecnico di Coverciano, hanno avvertito riacutizzazioni di problemi cronici preesistenti. Per tali motivi saranno sottoposti nei prossimi giorni a controlli clinici e ad eventuali esami strumentali”.