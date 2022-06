Colpo Scamacca, ora ci spera anche Mancini

Questa sera l’Italia gli chiederà i gol perduti: per Gianluca Scamacca è un momento di svolta e Mancini ha una speranza

L’Italia gli chiede i gol, il Sassuolo ha fissato una valutazione da bomber di razza: può essere un momento di svolta per Gianluca Scamacca.

Questa sera contro la Germania giocherà per la seconda volta da titolare, ma rispetto alla Turchia questa partita avrà un valore diverso.

Roberto Mancini lo ha detto in maniera chiara: da oggi parte il nuovo ciclo della Nazionale, quello in cui ricostruire dalle macerie del fallimento Mondiale. Uno dei problemi che ha portato l’Italia fuori da Qatar 2022 è stato proprio quello del gol: sia Immobile che Belotti in Nazionale non hanno mai avuto la media realizzativa che invece, soprattutto l’attaccante della Lazio, ha avuto con la squadra di club. Mancini spera che Scamacca possa essere più prolifico anche se ha messo in evidenza un aspetto non secondario: la scarsa esperienza internazionale. Un problema che proprio il mercato potrebbe contribuire a risolvere.

Calciomercato, Scamacca in una big: la speranza di Mancini

Gianluca Scamacca è, infatti, un nome ricorrente nel calciomercato. Da mesi si parla di un suo addio al Sassuolo con anche le big interessate. Lo è l’Inter, che ora ha però altre priorità, ci pensa anche il Napoli nel caso in cui dovesse andare via Osimhen. Attenzione anche alle piste estere come quella che porta all’Arsenal che sarebbe pronto a offrire quaranta milioni per il suo trasferimento a Londra.

Trattative che, ad ogni modo, devono ancora decollare e magari Mancini farà il tifo per l’approdo di Scamacca in una big: per far sì che l’Italia abbia il suo bomber con la giusta esperienza anche in campo internazionale.