In Inghilterra avvisano la Juve: annuncio a sorpresa su Pogba

Nuovi particolari emergono sull’affare tra la Juventus e Pogba

Nonostante i segnali positivi degli ultimi giorni, la Juventus non ha ancora chiuso definitivamente la trattativa per il ritorno di Paul Pogba. Il centrocampista francese non ha sciolto le riserve davanti alle numerose proposte ricevute dopo aver annunciato ufficialmente il mancato rinnovo e l’addio a costo zero dal Manchester United.

Il centrocampista francese tornerebbe molto volentieri alla Juventus, club che più di ogni altro lo ha saputo valorizzare. A fronte di proposte economiche più alte, infatti, l’ex bianconero preferirebbe guadagnare meno ma ritrovare l’ambiente ideale per lasciarsi alle spalle le ultime complicate stagioni trascorse al Manchester United.

Oltre alla Juventus, ad esempio, non va dimenticato anche il Paris Saint Germain. Il club francese ha sicuramente rallentato nelle ultime settimane in seguito alla scelta di cambiare direzione sportiva da Leonardo a Luis Campos, ma in Inghilterra assicurano che in realtà non si siano del tutto tirato indietro nella corsa a Pogba.

Calciomercato Juve, anche il Real Madrid rimane in corsa

La vera notizia, però, è stata diffusa questa mattina da ‘Sky Sports’, secondo cui anche il Real Madrid avrebbe formulato un’offerta al calciatore. In realtà, però, i campioni d’Europa considerano Pogba una sorta di piano b, qualora non riuscissero ad arrivare al primo vero grande obiettivo del prossimo mercato che porta il nome di Tchouaméni.

Il centrocampista di proprietà del Monaco è davvero vicino al Real Madrid e solamente un rilancio dell’ultim’ora del Paris Saint Germain potrebbe rovinare la festa a Florentino Perez. Per queste ragioni, sebbene la Juve abbia a disposizione ancora un vantaggio considerevole, non va scartato alcuno scenario ad oggi inatteso.