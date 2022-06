La Juventus e il colpo in Serie A: arriva l’annuncio UFFICIALE

La Juventus punta a rinforzarsi sulle fasce. Apertura totale all’affare in Serie A

Per il 4-3-3 Allegri ha bisogno di un paio se non tre nuovi esterni. Kostic è un nome ‘caldissimo’, ma negli ultimi giorni ha ripreso quota anche la candidatura di Molina.

L’operazione è complicata, anche perché l’argentino ha una valutazione intorno ai 30 milioni e diverse pretendenti, su tutte l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. Stamattina, però, è arrivato una sorta di via libera alla Juventus da Pierpaolo Marino, Direttore tecnico del club friulano.

Calciomercato Juventus, Marino ‘apre’ a Molina: “I bianconeri hanno le possibilità per acquistarlo”. Poi ‘blinda’ Udogie

“Molina è un giocatore che, per gli interessi che sta suscitando in Italia e all’estero, sarà difficile trattenere – le parole di Marino a ‘Tuttosport’ – Per cui mi auguro che sia una squadra italiana a prenderlo e valorizzarlo. Credo che la Juventus abbia le capacità per farlo“. Marino ha invece blindato Udogie, pure lui nel mirino della Juve: “E’ difficile che vada via già in estate: siamo convinti che stando ancora con noi un anno Udogie possa perfezionare il suo valore, che ora difficilmente è individuabile dopo una sola stagione e con la giovane età”.