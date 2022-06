Il Barcellona ora accelera, incontro imminente e clausola monstre

Il Barcellona ora accelera: decisione presa, incontro imminente per trovare l’accordo con una clausola monstre

Il Barcellona è pronto a rompere gli indugi. Le prestazioni con la Nazionale hanno spinto il club blaugrana a prendere una decisione netta: per Gavi serve il rinnovo in maniera molto rapida.

Il giovane centrocampista ha confermato anche con la Spagna le sue qualità e questo ha messo un po’ in apprensione la dirigenza catalana. In scadenza nel 2023 e con una clausola di ‘appena’ cinquanta milioni di euro, Gavi è un profilo che sta ingolosendo diversi club. Per lui si è parlato della Juventus, ma è il Liverpool il club maggiormente interessato. I ‘Reds’ sarebbero pronti a pagare la clausola per mettere gli ordini di Klopp il nuovo talento del Barça.

Calciomercato, il Barcellona accelera per Gavi

Proprio per evitare il rischio di perdere Gavi, secondo quanto riferisce ‘sport.es’, il Barcellona ha rotto gli indugi e ha riattivato i canali con l’entourage del giovane centrocampista. Così la dirigenza ha fissato per la prossima settimana un incontro con l’obiettivo di scongelare un po’ la situazione e avvicinare l’accordo per il rinnovo.

La volontà del club è di chiudere l’accordo, prolungando il contratto del calciatore fino al 2025 o 2026 con un ingaggio rivisto al rialzo e soprattutto una clausola rescissoria in linea con gli ultimi rinnovi: un miliardo di euro.