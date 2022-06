No a Gattuso, i tifosi del Valencia si ribellano: succede di tutto

L’approdo di Gattuso al Valencia già segnato dalle polemiche prima dell’ufficialità: il comunicato durissimo dei tifosi spagnoli

Come vi sta raccontando Calciomercato.it negli ultimi giorni, Gattuso è vicinissimo alla panchina del Valencia. L’allenatore calabrese, dopo un anno di stop, può tornare in panchina, siglando un contratto biennale con gli spagnoli.

Il Valencia ha tra l’altro già congedato Bordalas, che aveva gestito la squadra in questa stagione. Ma tra i tifosi spagnoli c’è scetticismo per la scelta del presidente Lim. Il nome di Gattuso non è visto di buon occhio nell’ambiente per vari motivi e spunta un comunicato durissimo contro il possibile nuovo allenatore dei ‘pipistrelli’.

Valencia, atto d’accusa contro il club e contro Gattuso

Sul portale ‘mareavalencianista.com’, si ricorda che nel 2015 il club sottoscrisse un accordo con una campagna delle Nazioni Unite a favore dei diritti delle donne e dell’uguaglianza, nel mondo in generale e nell’ambito calcistico in particolare. Ora, si legge nel comunicato, il presidente Lim, tramite Mendes, vorrebbe mettere sotto contratto un allenatore “xenofobo e maschilista”. E non è finita qui: viene ricordato anche come lo stesso Gattuso, per gli stessi motivi, era stato scartato dal Tottenham lo scorso anno e che lui e Mendes avevano visto concludersi in malo modo l’accordo con la Fiorentina per la faccenda delle commissioni abusive. L’appello si conclude in questo modo: “Chiediamo a tutti i tifosi del Valencia e a tutti i politici di unirsi contro la firma di Gattuso, ennesimo atto indegno di Lim”.