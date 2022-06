Roma, deraglia treno dell’Alta Velocità: nessun ferito

Incidente a Roma con un treno dell’Alta Velocità deragliato in galleria, non ci sarebbero feriti tra i passeggeri

Un incidente che ha coinvolto un treno dell’Alta Velocità si è verificato a Roma questo pomeriggio. L’ultimo vagone del convoglio è fuoriuscito dai binari all’interno della galleria Serenissima, nel tratto che collega Roma Termini con la stazione Prenestina.

Il convoglio di Trenitalia, partito stamattina da Torino Porta Nuova alle 8.40, doveva raggiungere Napoli Centrale alle ore 15.03. Dopo essere ripartito da Roma Termini alle 13.35, non ha raggiunto la fermata successiva, con l’ultima carrozza che si è sviata dal binario, fortunatamente non a velocità sostenuta in quel momento. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco e del 118. I passeggeri sono stati messi in sicurezza e hanno lasciato il treno, a quanto risulta non ci sarebbero feriti.