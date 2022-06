Denuncia alla UEFA: anche la Juventus nel mirino

Anche la Juventus figura tra le big europee denunciate alla UEFA: cosa sta succedendo

Javier Tebas, presidente della Liga, si schiera nuovamente contro il Paris Saint-Germain e non solo. Nel mirino, dopo la vicenda Superlega, c’è ancora la Juventus.

“Presenteremo la denuncia contro il PSG alla UEFA, tra uno o due giorni. La Liga non permetterà a un club europeo di distruggere il calcio europeo. Il presidente del PSG può fare quello che vuole perché la UEFA dipende finanziariamente da lui? Non può essere”, aveva dichiarato Tebas negli scorsi giorni. Il numero uno della Liga ha attaccato duramente il modus operandi del Paris Saint-Germain: “Perdite intorno ai 300 milioni di euro e incassi superiori a Real Madrid, Manchester United e Barcellona, dati a cui nessuno crede. Ma rinnovano il contratto di Mbappé lo stesso. È impossibile se non ci sono inganni nelle sponsorizzazioni o negli apporti di capitale maggiori di quelli consentiti dalla UEFA. Non è un problema che riguarda solo la Francia, è un problema dell’ecosistema calcistico europeo”. Ma non solo.

Tebas e la Liga denunciano anche la Juventus

Secondo quanto riportato da ‘AS’, la denuncia riguarderà anche Juventus e Manchester City. Tebas, infatti, ritiene che i tre club stiano mettendo a rischio l’ecosistema del calcio. Nel caso del club bianconero, riferisce il quotidiano spagnolo, la denuncia sarebbe dovuta alla recente indagine avviata nei confronti della Juve per falso in bilancio. La Liga chiederebbe così che anche la UEFA indaghi sulla questione.