Niente ribaltone in panchina: Nicola rinnova con la Salernitana

La Salernitana è molto chiacchierata negli ultimi giorni, e non solo per l’addio di Sabatini. Davide Nicola è destinato a rimanere

È tempo di ribaltoni, stravolgimenti e grandi novità sul calciomercato. Soprattutto per quanto riguarda gli allenatori, in questo periodo dell’anno.

Nelle ultime ore, è esploso un nuovo caso legato al possibile addio di Davide Nicola, anche dopo la rottura con Walter Sabatini. In città e non solo, molti temevano che l’addio del dirigente fosse seguito anche da quello dell’allenatore che ha guidato il club a una salvezza clamorosa. Ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita nella giornata di ieri, sottolineando i dubbi del tecnico ex Crotone e della pista Fabio Cannavaro. Si trattava comunque solo di un’idea, ora destinata a svanire com’è nata. Infatti, le ultime novità sanno di fumata bianca per la Salernitana.

La Salernitana non cambia guida tecnica: resta Nicola

Dopo l’addio di Sabatini, si temeva un terremoto forse ancora più forte e che avrebbe potuto porta l’addio di Nicola, ma non si è verificato. È arrivato, infatti, il via libera per il rinnovo di contratto dell’allenatore ex Crotone che, dunque, resterà fino al 2024. Ora non resta che lavorare duro al tecnico per ripetere il miracolo sportivo che ha permesso alla Salernitana di centrare il sogno salvezza e restare in Serie A per il secondo anno consecutivo.