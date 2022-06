“Parlerò con la società”: futuro ancora da scrivere per un altro bianconero

Futuro ancora da scrivere anche per un altro giovane giocatore della Juventus. Le dichiarazioni

“Prestito o prima squadra? Non so, ora penso solo alla Nazionale e poi alla maturità visto che mi attende l’esame. Poi parlerò con la società per vedere quali saranno i piani”.

In un’intervista rilasciata a ‘Tuttosport’, Fabio Miretti ha parlato così del suo futuro. Il giovane talento della Juventus è tra i giocatori ancora in bilico in vista della prossima stagione, tra un possibile prestito per fare un’importante esperienza e la permanenza stabile in prima squadra.

Sul suo ruolo: “Il mio ruolo ideale penso sia la mezzala ma mi trovo bene anche a fare il mediano o il trequartista come mi è capitato di fare con la Nazionale Under 19. Mi trovo bene a fare qualsiasi ruolo a centrocampo”. Il classe 2003 ha poi parlato di Massimiliano Allegri: “Mi ha dato tanti spunti su cui lavorare. Sia dal punto di vista tecnico ma soprattutto nella fase difensiva che è un fattore su cui posso ancora migliorare tanto. Allegri e il suo staff mi hanno fatto capire quanto sia importante che io riesca a crescere in quel settore”.