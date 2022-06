“Incontro e accordo”: addio Italia, clamoroso ritorno per Mancini

Tante voci su Roberto Mancini e intanto oltre alla suggestione Paris Saint-Germain spunta fuori anche un clamoroso ritorno

Aleggiano dubbi sul futuro di Roberto Mancini. Più che per il momento nero attraversato dalla Nazionale e confermato dalla pesante sconfitta con l’Argentina, sono le parole del commissario tecnico ad accendere voci su un suo possibile addio all’Italia.

Quella nostalgia del lavoro quotidiano sul campo espressa senza mezzi termini è un segnale da più parti letto come indizio sulla possibile voglia di mettere fine alla sua esperienza in azzurro e riprendere in mano una squadra di club.

A tale proposito la suggestione più forte è quella che porta al Paris Saint-Germain. Del resto Mancini è sempre stato un profilo gradito a Parigi ed ora che l’addio a Pochettino è ormai certo, il suo nome torna di moda. Anche perché ad oggi non è stato ancora scelto il nuovo allenatore: da Zidane a Thiago Motta, di possibili candidati non ne mancano ed ora si aggiunge (per meglio dire torna) anche Roberto Mancini. Ma per il commissario tecnico non è questa l’unica ipotesi in campo in caso di addio alla Nazionale.

Calciomercato, addio Italia: clamoroso ritorno per Mancini

Se sui social, molti tifosi italiani non sarebbero poi molto dispiaciuti per l’addio di Mancini alla Nazionale, è dalla Turchia che rimbalza la voce più clamorosa. Un ritorno dell’attuale ct italiano al Galatasaray.

Centinaia i tweet sull’argomento con tanto di indiscrezioni sulla volontà di uno dei candidati alla presidenza del Galatasaray di riportarlo a Istanbul. Nel caso in cui a vincere dovesse essere Hamamcıoglu, proprio Mancini potrebbe essere scelto come allenatore. Anzi, c’è anche chi si spinge oltre e parla di un incontro tra il candidato presidente e il tecnico italiano con tanto di accordo. Ovviamente non manca chi considera il tutto una mossa elettorale, ma intanto i tifosi turchi si sono scatenati nel commentare le voci. Intanto domani si gioca e Mancini sarà regolarmente alla guida dell’Italia: una delle ultime volte?

#Mancini, un sacco di milioni senza aparenti (e non) meriti. — uno dei tanti (@uno_dei_tanti_) June 3, 2022

Shoched amico il PSG vuole Mancini. 😱 — Homer_Simpson (@famigliasimpson) June 3, 2022

Mancini falan hikaye arkadaşlar. Ortaya böyle isimler atarak oy almaya çalışıyorlar. Mancini Psg ye gidebilir. Geçen seçim yapılan algılara bir defa inandık bir daha aynı derede boğulmayın. — MustafaH (@1Mustafahakan) June 3, 2022

Mancini au PSG c est echec assure. c est un tres bon manager mais pas pour Paris. Ailleurs en France oui https://t.co/yRqXRCiZ3h — Clarim (@ClarimUKSW19) June 3, 2022

Yeni sezonda bu beş isimden birisi Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olacak. Başkanlık seçiminin sonucuna göre adaylar azalacak. ☑️ 🔸 Dursun Özbek kazanırsa: Fatih Terim veya Okan Buruk.

🔸 Eşref Hamamcıoğlu kazanırsa: Roberto Mancini, Igor Tudor veya Roberto de Zerbi. pic.twitter.com/DA63qvVaQr — Safa Sünbül (@SafaSS7) June 3, 2022