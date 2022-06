Ritorno Gattuso, arriva il primo comunicato UFFICIALE

Gattuso a grandi passi verso il ritorno in panchina, arriva la prima comunicazione ufficiale sul futuro del tecnico calabrese

Come raccontato da Calciomercato.it, Gattuso sta per tornare in panchina: vicino l’accordo biennale con il Valencia. Dopo l’esperienza durata meno di un battito di ciglia lo scorso anno alla Fiorentina e un anno di stop, il tecnico calabrese può ricominciare dalla squadra spagnola, con grandi ambizioni.

Tutto sta per compiersi, in considerazione anche del comunicato ufficiale del Valencia, che ha dichiarato conclusa l’avventura di Bordalas come allenatore. Il 58enne iberico lascia i ‘pipistrelli’ dopo una sola stagione, conclusa con il nono posto in classifica in campionato e la finale di Coppa del Re, persa contro il Betis.