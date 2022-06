L’annuncio che fa sognare i tifosi: “Osimhen e Mahrez alla Juve”

Doppio colpo da sogno per la Juventus. Un centravanti e un esterno per un attacco che farebbe impazzire le difese avversarie

La Juventus sarà certamente una delle squadre che più si muoverà in questa sessione di calciomercato estivo. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione di Allegri una rosa in grado di tornare a competere per lo scudetto.

I bianconeri hanno bisogno di rinforzi in tutti i reparti ma in questo momento le attenzione sono rivolte soprattutto all’attacco, dove ha detto addio Paulo Dybala. La situazione è in divenire, con Dusan Vlahovic e Federico Chiesa gli unici certi di vestire la maglia della Vecchia Signora la prossima stagione.

In queste ore vi abbiamo parlato della trattativa Di Maria-Juventus, con le parti che sono sempre più vicine, dopo l’ultimo incontro. Ieri il talento argentino ha fatto la differenza e non c’è motivo per non credere che la possa fare anche in Serie A.

Calciomercato Juventus, Mauro consiglia Mahrez e Osimhen

L’operazione Di Maria, che lascerà il Psg, non convince del tutto Massimo Mauro che punterebbe su altri calciatori: “Faccio un nome – afferma in un’intervista a La Gazzetta dello Sport – Mahrez. Quando punta la porta fa male a tutti. Allargandomi alla Serie A dico Berardi e Zaniolo”.

Possibile sorpresa bianconera – “Non credo proprio accada, ma io vedrei bene anche un 4-4-2 con una punta vera vicina a Vlahovic. Chiesa potrebbe giocare a destra e il potenziale offensivo aumenterebbe. Chi sceglierebbe in attacco? Un giocatore alla Osimhen. Con lui e Vlahovic, Allegri potrebbe difendere basso e lanciarli nello spazio”.