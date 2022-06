Mancini perde pezzi: forfait in attacco per Italia-Argentina

Brutte notizie per Roberto Mancini in vista del big match tra Italia e Argentina che andrà in scena stasera: nuovo forfait in attacco

Questa sera il teatro è di quelli prestigiosi, con Wembley pronto a fare da cornice alla finalissima tra l’Italia che ha vinto l’Europeo e l’Argentina vincitrice della Copa America: Roberto Mancini, intanto, perde pezzi.

Il CT della Nazionale questa sera avrà a disposizione solamente 18 dei giocatori che sono stati protagonisti della cavalcata trionfale ad Euro 2020. In particolare, è in attacco che Mancini si troverà ad affrontare una vera e propria emergenza: chi non è nemmeno partito per l’Inghilterra sono Federico Chiesa e Ciro Immobile, ma una notizia dell’ultim’ora può creare qualche grattacapo al Commissario Tecnico.

Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, Lorenzo Insigne è alle prese con un infortunio al polpaccio e non riuscirà ad essere presente questa sera. L’ex capitano del Napoli è costretto a dare forfait e ad accomodarsi al fianco di Verratti in tribuna. Al suo posto, Mancini dovrebbe puntare dal primo minuto su Giacomo Raspadori.