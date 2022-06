Di Maria e Messi danno spettacolo, la Finalissima è dell’Argentina

L’Argentina batte 2-0 l’Italia nella Finalissima di Wembley: prestazione super di Messi, segnano Lautaro Martinez e Di Maria

Altro che partita della ripartenza, l’Italia esce ancora più ridimensionata dalla Finalissima contro l’Argentina.

L’albiceleste si impone per 3-0 con le reti di Lautaro Martinez, Di Maria e Dybala e mette in evidenza tutti i limiti della Nazionale di Roberto Mancini.

Troppa Argentina dell’Italia, troppo Messi che guida i suoi compagni verso una vittoria che non è mai stata in discussione. La sblocca Lautaro Martinez spingendo in rete un delizioso assist della Pulce. Il ‘Toro’ si trasforma poi in uomo assist mandando a rete Di Maria che supera Donnarumma con un tocco sotto. La reazione degli azzurri è tutta in una conclusione senza pretese di Barella.

Nella ripresa l’Argentina domani in lungo e in largo: inizia un confronto a distanza tra Messi e Donnarumma con il portiere che riesce a negare la gioia del gol al fuoriclasse del Paris Saint-Germain.

L’Italia non riesce mai a farsi vedere dalle parti di Martinez e si innervosisce per qualche licenza tecnica di troppo che si concedono i sudamericani. Nel finale arriva il 3-0 firmato Dybala (appena entrato). Finisce 3-0 per l’Argentina: Messi e compagni dimostrano di essere già in clima mondiale, per l’Italia, invece, il percorso da fare per il rilancio è ancora terribilmente lungo.

ITALIA-ARGENTINA 0-3: 28′ Lautaro Martinez (A), 45′ +1Di Maria (A), 94′ Dybala (A)