Donnarumma irrecuperabile: “E’ finito, un ex portiere”

Donnarumma ancora una volta nel mirino: il portiere del Psg criticato per la sua prestazione con la maglia dell’Italia

Gianluigi Donnarumma ancora una volta nel mirino della critica. Ormai non c’è partita della Nazionale italiana in cui non si metta in evidenza per qualche errore.

Gli Europei, in cui l’ex portiere del Milan è stato il protagonista assoluto, sono davvero lontani. La stagione con il Psg – francesi fuori dalla Champions League per un suo errore – è stata più che complicata e con la maglia azzurra, purtroppo, non è riuscito a far meglio.

Italia-Argentina, nuovo errore di Donnarumma

Tanti gli errori nel corso delle qualificazioni ai Mondiali così come in Nations League e stasera nel corso del match contro l’Argentina non è stato certamente perfetto.

Nel gol che ha portato sul 2 a 0 Lionel Messi e compagni ci sono stati gli errori evidenti di Bonucci e Chiellini ma Donnarumma non è esente da colpe. L’estremo difensore del Psg è apparso poco reattivo, non uscendo dai pali.

Inevitabili i commenti dei tifosi sui social, che sottolineano come Donnarumma sia peggiorato davvero tanto da quando ha lasciato la Serie A. Ora appare irriconoscibile:

Il downgrade di Donnarumma sta diventando qualcosa di spaventoso — Ante Rebić è il mio Dio (@Tirna_98) June 1, 2022

Donnarumma è finito — MGPG CAMPIONE D'ITALIA (@mgpg07) June 1, 2022

Donnarumma Bonucci l'emblema dell'Italia stasera, veramente veramente penosi#ItaliaArgentina — Wallyy (@Wallyy09194780) June 1, 2022