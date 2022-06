La Juventus sorprende tutti: l’ex Inter sta firmando

Mossa a sorpresa della Juventus, che si conferma come la società più attiva sul mercato: l’ex Inter sta firmando

I bianconeri sono decisi a ritornare subito a vincere, così sono la società più attiva sul mercato in queste settimane: il nuovo innesto, intanto, arriva in dirigenza.

In attesa degli annunci per Angel Di Maria e Paul Pogba, la Juventus si muove per rinnovare il proprio management. Secondo quanto riportato da ‘Goal Italia’, i bianconeri avranno un nuovo segretario generale e sarà Massimo Cosentino: il dirigente in passato è stato anche all’Inter. Cosentino in passato è stato anche nel Novara e nella Sampdoria, mentre negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di segretario generale con i nerazzurri, con i quali ha conquistato lo scudetto insieme ad Antonio Conte, e del Sion. Il dirigente dalla prossima stagione arricchirà l’organigramma della Juventus.