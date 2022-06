CM.IT | Fumata bianca in arrivo: l’Empoli ha il nuovo allenatore

Dopo la doppia ufficialità di giornata, l’Empoli è vicina ad annunciare il nuovo allenatore: Paolo Zanetti ripartirà dalla Toscana

E’ in dirittura d’arrivo la trattativa tra l’Empoli e Paolo Zanetti. La doppia ufficialità di giornata è il preludio alla fumata bianca che, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, è ormai imminente.

Prima il comunicato del Venezia che annunciata la risoluzione del contratto dell’allenatore, quindi in serata quello del club toscano che sanciva la fine dell’era Andreazzoli. Il prossimo passaggio sarà quello che vedrà Paolo Zanetti prendere possesso in maniera ufficiale della panchina dell’Empoli. Trentanove anni, oltre all’esperienza in Laguna, l’ex centrocampista ha guidato anche Ascoli e Sudtirol. Per lui ora una nuova avventura: lo aspetta la Toscana con l’Empoli che ha scelto lui per il dopo Andreazzoli.