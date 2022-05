Troppo dolore, Vlahovic ha deciso: deve fermarsi

Dusan Vlahovic già preme sull’acceleratore in vista della prossima stagione: il serbo costretto a recuperare da un lungo stop

Dusan Vlahovic ha chiuso la sua prima (mezza) stagione con la Juventus con nove gol in ventuno partite. Uno score non in linea con quello avuto alla Fiorentina, questo è sicuro, ma sicuramente in bianconero ha trovato condizioni di gioco e pressioni diverse. In vola era il fulcro di tutto, nella squadra di Allegri si è dovuto adattare e sporcare le mani, avendo a disposizione anche meno occasioni e con un’attenzione maggiore da parte dei difensori avversari.

Non solo, perché il serbo ha dovuto convivere anche con una pubalgia nelle ultime settimane. E, come scrive ‘Tuttosport’, Vlahovic ha deciso di fermarsi e rinunciare alla Nations League per curarsi e riuscire a liberarsi di questo fastidio. Alla Continassa si sta sottoponendo a delle cure specifiche, non ha intenzione di presentarsi in ritardo di condizione già all’inizio della prossima stagione. Inizialmente per l’attaccante bianconero si tratta solo di un fastidio, poi il dolore è diventato troppo per non prendere decisioni definitive. I tempi si aggirerebbero in 4 settimane per il recupero completo, intanto si sta curando alla Continassa insieme anche a Federico Chiesa, che invece tornerà a ottobre. L’obiettivo, per il serbo, è di cominciare il ritiro estivo al top e senza dolore.