CMIT TV | Con la Juve è ai titoli di coda: “Potrebbe andarsene”

Si è parlato anche di Juventus nella diretta Twitch di oggi della CMIT TV

Non solo Gabriel Jesus, con Rodrigo Oliveira di ‘Radio Gaucha’ e ‘Zero Hora’ si è parlato anche di Juventus. Nello specifico di un giocatore che non è riuscito ad affermarsi in maglia bianconera.

Parliamo di Arthur, arrivato due estati fa da Barcellona nell’ambito dello scambio con Miralem Pjanic. Le due stagioni alla Juve non sono state all’altezza della situazione, tanto che il brasiliano ora è sulla lista dei partenti.

“Mi piace parlare di Arthur perché è della mia città, Porto Alegre – ha esordito Oliveira alla Tv di Calciomercato.it – Era un centrocampista incredibile ai tempi del Gremio ed è una sorpresa che non sia fra i migliori in Europa. Secondo me lui dovrebbe restare alla Juventus, anche perché è impossibile che si sia dimenticato come si gioca e in una società strutturata come i bianconeri, con compagni anche di nazionale, potrebbe rilanciare le sue qualità con ‘La Vecchia Signora. Ma lo dico come opinione personale'”.

FUTURO ARTHUR – “Sono sicuro che i tifosi del Gremio sarebbero felicissimi di rivederlo a Porto Alegre. Qualche settimana fa abbiamo letto di una possibilità dell’Arsenal, ma è un rumor sul quale non abbiamo trovato riscontri. In generale, magari potrebbe andarsene e trovare un nuovo ambiente e nuova linfa per la sua carriera”, ha concluso Oliveira.