Il Real Madrid alza l’offerta: ora Allegri non ha più speranze

Il Real Madrid, dopo aver mancato il colpo Mbappé, si lancia con forza sul mercato: offerta da 100 milioni e Allegri superato

Le ‘Merengues’ sono il club più titolato del mondo e, dopo una straordinaria Champions League vinta, si apprestano ad essere protagonisti anche sul mercato.

Non è un segreto che il grande obiettivo del Real Madrid era Kylian Mbappé, ma dopo una telenovela lunga oltre un anno, il francese ha firmato un rinnovo extra-lusso con il PSG. Florentino Perez, ora, vuole consegnare comunque un grande giocatore a Carlo Ancelotti e nel mirino del club iberico è finito Aurelien Tchouameni.

Calciomercato Juventus, niente Tchouameni | Il Real arriva a 100 milioni

La Juventus ha seguito per anni Aurelien Tchouameni, stella classe 2000 in forza al Monaco, ma non ha mai affondato il colpo e ora vedrà il giocatore trovare una nuova casa. Il Real Madrid ha deciso di rompere gli indugi e alzare nuovamente l’offerta: secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, gli spagnoli avrebbero portato l’offerta a 80 milioni di euro più altri 20 di bonus. Raggiunta quota 100 milioni, l’accordo e la relativa ufficialità sembra essere imminente.

Niente da fare per Massimiliano Allegri, Tchouameni sarà al servizio di Carlo Ancelotti dalla prossima stagione. Per il tecnico livornese, invece, sempre più vicino il ritorno del compagno di reparto in nazionale di Tchouameni: Paul Pogba è ad un passo dalla Juventus.