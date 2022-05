Doppio incontro per la Juve a Londra: due annunci in arrivo

La finalissima tra Italia e Argentina sarà l’occasione per un doppio incontro in chiave Juventus: i due annunci sono molto vicini

La stagione calcistica è quasi giunta al termine, ma c’è ancora spazio per un’ultima grande passerella: la super sfida tra l’Italia campione d’Europa e l’Argentina vincitrice della Copa America.

Un evento di gala per il calcio mondiale, che sarà anche un’occasione importante per degli incontri di mercato che vedranno protagonista la Juventus. In particolare, come riportato da ‘Sky Sport’, ci sarà anche Will Kuntz dei Los Angeles FC: il dirigente statunitense, oltre a gustarsi la partita, incontrerà anche Giorgio Chiellini per limare gli ultimi dettagli e portarlo in MLS per la prossima stagione. L’ufficialità potrebbe arrivare entro la fine di giugno e la nuova avventura di ‘Chiello’, prima di tornare in società, si appresta ad iniziare.

Calciomercato Juventus, non solo Chiellini | Nuovo incontro per chiudere Di Maria

I giorni di Italia-Argentina non saranno decisivi solamente in ottica Chiellini, ma la Juventus nei prossimi giorni incontrerà a Londra l’entourage di Angel Di Maria: come raccontato su Calciomercato.it, a piccoli passi i bianconeri sono convinti di arrivare a breve all’accordo totale con l’argentino. Il ‘Fideo’ sarà così uno dei pilastri della Juve della prossima stagione, mettendosi al servizio di Dusan Vlahovic.

Insomma, si prospetta una settimana particolarmente delicata per il futuro dei bianconeri. L’incontro con l’entourage di Di Maria ha tutta l’aria di essere decisivo per il suo approdo a Torino, e anche per Pogba sono attesi sviluppi a breve. Intanto Giorgio Chiellini si appresta ad iniziare la sua nuova avventura negli Stati Uniti. Mentre in campo si giocherà Italia-Argentina, un argentino come il ‘Fideo’ si avvicina sempre di più a calcare i campi della Serie A: il mercato, in tutto questo, è sempre al centro delle cronache.