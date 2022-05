Basket, UFFICIALE: Meo Sacchetti non è più il ct della Nazionale

Basket, comunicato ufficiale da parte della Fip: risolto il contratto con il ct della Nazionale maschile Meo Sacchetti

Nel suo corso da ct è stato capace di riportare l’Italia alle Olimpiadi. Ora però le strade di Meo Sacchetti e della Nazionale maschile di pallacanestro sono destinate a dividersi. La Fip ha annunciato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto con il ct. Una decisione presa dopo l’incontro tra Sacchetti e il presidente Gianni Petrucci.

Questo il comunicato ufficiale:

“La Federazione Italiana Pallacanestro comunica che, al termine di un incontro svoltosi in data odierna a Roma tra il presidente della FIP Giovanni Petrucci e coach Meo Sacchetti, è stato risolto l’accordo contrattuale tra le parti.

A Sacchetti, in carica dal settembre 2017 per un totale di 50 partite sulla panchina Azzurra, vanno i sentiti ringraziamenti per la professionalità e l’impegno dimostrati in questi anni e gli auguri per il prosieguo della sua carriera”.