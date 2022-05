Sorpresa Vlahovic, l’indizio è anche una conferma di mercato

Dusan Vlahovic lascia presagire una possibile novità per il prossimo anno: l’indizio è anche una conferma di mercato

Dusan Vlahovic è pronto a cambiare o almeno così hanno interpretato tutti l’indizio che arriva dai social. L’attaccante serbo ha, infatti, tolto dai propri canali social ogni riferimento al numero 7, indossato dal suo arrivo in bianconero a gennaio.

Sui social del calciatore non compaiono più i riferimenti al 7, una scelta che potrebbe presagire ad un cambio di numero nella prossima stagione. Del resto lo stesso Vlahovic al suo arrivo alla Juventus spiegò che la scelta dello stesso numero di Ronaldo non aveva nessun particolare significato: “Era il numero libero più vicino al 9”.

L’ex Fiorentina quindi potrebbe aver deciso di cambiare per prendere il suo numero preferito. Una scelta che rappresenterebbe la conferma dell’addio di Alvaro Morata: come raccontato anche da Calciomercato.it, la Juventus ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto, considerando troppo elevata la cifra pattuita con l’Atletico Madrid.

Juventus, via Morata: Vlahovic si prende il 9

Se davvero la scelta di Vlahovic di eliminare il 7 dai propri canali social presagisse ad un cambio di numero, si potrebbe leggere il tutto come una conferma di mercato. Morata via libererebbe il 9, il numero che il bomber serbo ha sempre indicato come il preferito. Sarà il suo dalla prossima stagione?