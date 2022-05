Monza in Serie A | Galliani: “Un sogno. Mercato? Sono uno spendaccione”

Adriano Galliani ha parlato dopo la storica promozione in Serie A: “Pensare ad un Monza-Milan di campionato è un sogno incredibile”

La storia, ancora una volta, ha il volto di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi: il loro Monza ha conquistato la Serie A nella finale playoff contro il Pisa.

Galliani, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha commentato l’ennesima impresa della sua carriera da dirigente all’interno del mondo del calcio: “È un sogno che si realizza. Io sono di Monza e per questo sono particolarmente felice ed emozionato. È la prima volta in 110 anni che si riesce ad andare in Serie A“. Una gioia incontenibile per lo storico braccio destro di Berlusconi, che ora si concentrerà nel consegnare una super squadra a Stroppa per la massima divisione italiana.

Il ‘condor’ ha anche rivelato: “Pensavamo di salire in A già l’anno scorso, un obiettivo che abbiamo sfiorato. Ora pensare ad un Monza-Milan di campionato è un sogno incredibile”. Sulla partita, poi, Galliani ha aggiunto: “Non ho visto il gol del Pisa che ci ha portati ai supplementari”. E, infine, il mercato fa già sognare i tifosi del Monza: “Vediamo cosa ne pensa il presidente, io sono un noto spendaccione, anche nella vita privata”.