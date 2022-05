Messaggio UFFICIALE Juventus: tifosi subito in delirio

L’indizio social che fa sperare il tifoso della Juventus: direttamente da parte del club bianconero

La Juventus è impegnata sul mercato con l’obiettivo di rafforzare la squadra. Una squadra che ha chiuso a ben 16 punti dal primo posto, occupato dal Milan. Sono tante le lacune da colmare. Difesa, centrocampo e attacco, i bianconeri si muoveranno in maniera importante, tra entrate e uscite.

L’intenzione è chiaramente, anche quella, di trattenere i giocatori migliori. Si ripartirà da Dusan Vlahovic e Federico Chiesa in avanti, ma anche da Matthijs de Ligt dietro. E’ evidente, però, che la situazione dei tre giocatori è completamente diversa: per il serbo e l’italiano dubbi sulla loro permanenza a Torino sono pari allo zero. Con l’olandese, invece, tutto può succedere.

Il contratto in scadenza nel 2024 non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi bianconeri. L’ex Ajax sta benissimo alla Juventus ma va trovata una soluzione il prima possibile. Non sarà però semplice, il giocatore guadagna più dei suoi compagni, 8 milioni di euro netti a stagione, e le sirene, soprattutto, inglesi continuano ad arrivare.

Calciomercato Juventus, il punto sul futuro di de Ligt

La sensazione è che almeno un altro anno de Ligt possa giocare con i bianconeri e l’indizio che arriva oggi dai social ufficiali della Juve è più che chiaro.

“Il modo perfetto di cominciare una nuova settimana? De Ligt con la divisa home 22/23 può essere senz’altro un’ottima idea!“, si legge sul profilo Twitter ufficiale della Juventus. Un messaggio, quasi un indizio che fa capire come ci sia tutta la volontà a far indossare la maglia bianconera a de Ligt, accolto benissimo dai tifosi della ‘Vecchia Signora’.