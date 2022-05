Pisa-Monza, si decide l’ultima promossa in Serie A | Segui la cronaca LIVE

Ultimo atto stagionale della Serie B con la finale di ritorno dei playoff tra il Pisa di D’Angelo e il Monza di Giovanni Stroppa

PISA-MONZA, SEGUI LA CRONACA LIVE!

Ci siamo, l’attesa è finita: questa sera, con la finale di ritorno dei playoff della Serie B, si decreterà chi, tra il Pisa e il Monza, farà compagnia a Lecce e Cremonese in qualità di neopromosse nel prossimo campionato di Serie A. Si parte dal 2-1 dell’andata per i brianzoli di Giovanni Stroppa, risultato giunto al termine di novanta minuti intensi grazie ai gol di Dany Mota, Gytkjaer e Berra per gli uomini di Luca D’Angelo, rete arrivata in pieno recupero.

PISA-MONZA, SEGUI LA CRONACA LIVE!