Il giocatore non cambia idea: ‘No’ al Psg

Nonostante il corteggiamento il giocatore non cambia idea ed è intenzionato a dire ‘No’ al Paris Saint-Germain

Nel corso della stagione si è letteralmente consacrato con la maglia del Monaco, conquistando anche stabilmente un posto nella rosa della nazionale francese. Il valore del cartellino di Aurelien Tchouameni, diventato uno dei più promettenti centrocampisti del panorama mondiale, è ormai cresciuto a dismisura.

Il giovane di origini del Camerun piace a tantissime società europee. Sulle sue tracce c’era la Juventus, ma ora sono due i club che puntano al ragazzo: Paris Saint-Germain e Real Madrid. Le due società hanno come obiettivo il millennial del Monaco, ma una delle due appare in vantaggio, anche considerando il volere del giocatore.

Come infatti riferisce ‘L’Equipe’, il giocatore transalpino si “vede” con la maglia del Real Madrid e preferirebbe l’opzione spagnola. Il Paris Saint-Germain non ha smesso di sognare il colpo Tchouameni e non rinuncia all’idea dell’acquisto. Anche Mbappe avrebbe contattato personalmente, più volte, il connazionale, per convincerlo a sposare il progetto parigino. Nonostante questo però il giocatore del Monaco non sembra essere intenzionato a cambiare idea.