Liverpool-Real Madrid, probabili formazioni: Klopp ne recupera due

Stasera Liverpool-Real Madrid, ecco le probabili formazioni della finale di Champions League a Parigi: le ultime su ‘Reds’ e ‘Blancos’

Cresce l’attesa per stasera, per la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. A Parigi, riedizione della finale andata in scena quattro anni fa a Kiev, che vide la vittoria dei ‘Blancos’ per 3-1.

La squadra di Klopp cerca la ‘vendetta’, sia lui che Ancelotti possono bissare precedenti trionfi alla guida della rispettive squadre. Il tecnico tedesco, con i ‘Reds’, ci riuscì poi nel 2019, battendo il Tottenham nella finale tutta inglese, quello italiano nel 2014 portò la ‘Decima’ al Real nel derby cittadino con l’Atletico Madrid.

Scelte di formazione, per entrambi, sostanzialmente fatte. Il Liverpool recupera Salah dopo l’infortunio di due settimane fa in finale di FA Cup, dovrebbe farcela anche Thiago Alcantara nonostante un piccolo problemino accusato nella rifinitura di ieri. Nel tridente, confermato Luis Diaz insieme a Salah e Manè. Nel Real, Ancelotti dovrebbe confermare la formazione schierata dall’inizio contro il Manchester City nella semifinale di ritorno: Benzema e Vinicius davanti, con Valverde a fare da esterno nominale, guastatore ed elemento di raccordo con il centrocampo.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago Alcantara; Salah, Mané, Luis Diaz. All. Klopp.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, E. Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti.