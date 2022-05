Napoli, altro annuncio UFFICIALE: siglato il rinnovo

Arriva un ennesimo annuncio ufficiale da parte del Napoli, molto attivo sul mercato in questi giorni: rinnovo siglato per un azzurro

Giorni di grande attività, a campionato appena concluso, per il Napoli. Gli azzurri hanno messo a segno diverse operazioni. Dopo aver già bloccato Kvaratskhelia e aver ufficializzato l’acquisto di Mathias Olivera dal Getafe e il riscatto di Anguissa dal Fulham, i partenopei annunciano un rinnovo contrattuale importante.

Il consueto tweet presidenziale ad opera di De Laurentiis, affiancato da un breve comunicato, rivela che è stata esercitata l’opzione di rinnovo per un altro anno per il contratto di Juan Jesus, arrivato da svincolato la scorsa estate. Una conferma di peso per la difesa della squadra di Spalletti, con il brasiliano capace di dare un buon contributo quando chiamato in causa.