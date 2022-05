Problemi con le tasse: la Juventus trema se salta l’affare

Nuovo capitolo di una telenovela che vede Real Madrid e Juventus tra le protagoniste: ora l’affare da 80 milioni rischia di saltare

L’estate del Real Madrid non è iniziata col piede giusto, anzi si potrebbe dire che è iniziata nel peggiore dei modi: Kylian Mbappé ha deciso di restare al PSG e ora il grande colpo è venuto meno. Anche il nuovo affare, intanto, potrebbe saltare.

Le ‘Merengues’ sono alla ricerca di almeno un grande acquisto con cui sostituire Mbappé nell’immaginario dei tifosi e per consegnare a Carlo Ancelotti una squadra ancora più competitiva nella prossima stagione. In questo senso, una delle telenovele di più lungo corso potrebbe vivere un clamoroso epilogo: la Juventus osserva questo affare da 80 milioni di euro e valuta il da farsi.

Il Real Madrid ha individuato in Aurelien Tchouameni il grande rinforzo per il centrocampo, l’uomo giusto per affiancare Valverde e Camavinga nella mediana del futuro. Il club spagnolo, per il giocatore seguito a lungo anche dalla Juventus, avrebbe anche già trovato un accordo da 80 milioni di euro con il Monaco per acquistare il centrocampista transalpino. Eppure, tutto rischia di saltare per questioni legate all’erario.

Calciomercato Real Madrid, ‘congelato’ Tchouameni | Affare da 80 milioni a rischio

Secondo quanto riportato da ‘ESPN’, infatti, il Tesoro spagnolo considera il Principato di Monaco come un paradiso fiscale e quindi richiederebbe un 24% aggiuntivo di tasse da parte del club monegasco. Un onere che il Monaco non vorrebbe assumersi totalmente, ma che vorrebbe quantomeno suddividere con il Real Madrid. Le ‘Merengues’, quindi, dovrebbero aggiungere altri milioni agli 80 milioni già fissati con i monegaschi: la dirigenza iberica, però, la considererebbe un’operazione troppo onerosa in questo modo e l’affare potrebbe saltare.

Tuttavia, entro settimana prossima ci saranno importanti sviluppi: senza una soluzione, il rischio è che il Real Madrid torni alla carica per Paul Pogba in scadenza di contratto con il Manchester United. Una cosa che fa tremare la Juve: la ‘Vecchia Signora’ tifa per il buon esito della trattativa Tchouameni con i blancos e di pari passo vuole accelerare i tempi per il ritorno del ‘Polpo’ anche per evitare situazioni come questa.