Accordo con la grande rivale: Bernardeschi trova subito squadra

Federico Bernardeschi lascerà la Juventus dopo il mancato rinnovo del contratto con il club bianconero. Il nazionale italiano potrebbe restare in Serie A

Oltre all’addio di capitan Chiellini, la Juventus non ha rinnovato i contratti di Dybala e Federico Bernardeschi in vista della prossima stagione.

All’addio del numero dieci dopo la fumata nera sul rinnovo dello scorso marzo, si è aggiunta la separazione con il nazionale campione d’Europa ed ex Fiorentina. Su Bernardeschi negli ultimi giorni sarebbe forte soprattutto il Napoli che già nelle scorse stagioni aveva messo nel mirino il classe ’94. La possibilità di portarlo a parametro zero alla corte di Spalletti ingolosisce la dirigenza partenopea, con il giocatore che avrebbe aperto a un eventuale passaggio in azzurro e trovato una prima bozza d’accordo sull’ingaggio come scrive ‘Il Mattino’.

Ci sarebbe infatti la disponibilità di Bernardeschi al trasferimento al Napoli che di recente avrebbe avuto dei colloqui con il suo nuovo agente Pastorello. Se De Laurentiis dovesse mettere sul piatto uno stipendio da 3 milioni di euro all’anno, la fumata bianca diventerebbe automatica per l’arrivo al ‘Maradona’ dell’ormai ex mancino della Juve.

Calciomercato Napoli, si stringe per Bernardeschi dopo l’addio alla Juve

Il Napoli per evitare brutte sorprese potrebbe stringere i tempi, anche per evitare possibili rilanci dall’Italia e dall’estero per il giocatore. La chiusura della trattativa però non sarebbe così imminente, anche se le parti ne starebbero parlando in modo fitto per cercare di trovare una quadra. Allo stesso tempo, il Ds Giuntoli valuterebbe anche altre opzioni nel caso in cui sfumasse la trattativa per il jolly di Carrara. Da Napoli, comunque, potrebbe passare il rilancio di Bernardeschi dopo le ultime deludenti stagioni alla Juventus.