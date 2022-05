Annuncio UFFICIALE: “La Juventus non ci hanno detto nulla”

Scenari di mercato tutti da scrivere per la Juventus per l’attacco, sul bomber arriva una stoccata alla dirigenza bianconera

Sono giorni, come prevedibile, di grande fermento per la Juventus, che al termine di una stagione deludente deve subito mettere le basi per il pronto riscatto. I bianconeri, non ci sono dubbi, puntano a essere protagonisti da subito il prossimo anno per la lotta scudetto e non solo e per questo sul mercato intendono mettere a segno quanto prima numerosi colpi importanti.

La situazione, per come ve la sta raccontando Calciomercato.it, è piuttosto fluida. C’è sempre più fiducia per il ritorno di Pogba a Torino, si continua a spingere anche per Di Maria, per il quale l’eventuale inserimento del Barcellona non preoccupa. Non solo: viva anche la pista Enzo Fernandez, mentre spunta la condizione per il sì di Jorginho. Ma la Juve deve anche fare i conti con un attacco da ricostruire o quasi, visti i numerosi addii.

Calciomercato Juventus, dall’Atletico Madrid un ‘avviso’ per Morata

Come già raccontato da Calciomercato.it, la Juventus non ha trovato sponda nell’Atletico Madrid per abbassare il prezzo del riscatto di Morata. A oggi, le possibilità del riscatto dello spagnolo (fissato a 35 milioni, troppo pochi per l’Atletico i 20 circa proposti dalla Juventus) sembrano assai risicate. Ulteriore freddezza, su questo fronte, si registra da parte dei ‘Colchoneros’ considerando le dichiarazioni del presidente Enrique Cerezo. All’emittente radiofonica iberica ‘Cope’, ha infatti spiegato: “Il futuro di Morata dipende dalla Juventus, dovete chiederlo a loro. Al momento, non ci hanno fatto sapere nulla”. Un altro segnale sul possibile nuovo addio a Torino da parte dell’attaccante.