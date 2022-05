Calciomercato Juventus, annuncio UFFICIALE dell’agente: rinnovo bloccato

Siamo entrati nella fase calda per i rinnovi del contratto, ormai manca sempre meno: annuncio ufficiale dell’agente

Manca solo la finale di Champions League e poi la stagione calcistica 2021/22 sarà ufficialmente terminata: molti giocatori andranno in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

La Juventus, in questo senso, si è già mossa abbondantemente annunciando urbi et orbi gli addii di giocatori come Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. Niente rinnovo e addio a parametro zero per due giocatori che ora riempiono le pagine di calciomercato e saranno protagonisti con una nuova maglia nella prossima stagione. Intanto, anche da Barcellona arriva un annuncio ufficiale sul rinnovo di una stella.

Calciomercato Barcellona, rinnovo Dembélé | Annuncio dell’agente: “Valuteremo tutte le opzioni”

Uno dei giocatori che più fanno discutere in chiave mercato in Liga è Ousmane Dembélé: arrivato per oltre 140 milioni di euro dal Borussia Dortmund, il francese non è mai riuscito a convincere in blaugrana. Ora, a 25 anni, è a pochi giorni dalla scadenza del suo contratto con il Barcellona e le trattative per il rinnovo sembrano essersi incagliate. Nella giornata di oggi Moussa Sissoko, agente del giocatore, ha rotto il silenzio ai microfoni di ‘Sport’: “Il futuro di Ousmane Dembélé è ancora aperto e non cadremo in infinite speculazioni”.

Insomma, una dichiarazione non proprio accomodante nei confronti del club catalano e che rischia seriamente di compromettere le possibilità di rinnovo. L’agente del francese, riguardo ai possibili club interessati, ha poi aggiunto: “Quando sarà il momento giusto per prendere una decisione, Ousmane valuterà quale sia l’opzione migliore per il suo futuro”. Tra i club che maggiormente osservano la sua situazione ci sono il PSG e il Chelsea, con la Juventus che invece sembra essersi defilata. Come raccontato su Calciomercato.it, i bianconeri in passato hanno mostrato interesse per Dembélé, ma ora sarebbero concentrati su altri obiettivi.