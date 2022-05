Salta l’accordo, per la Juventus arriva la svolta attesa

Ousmane Dembele deve ancora decidere il suo futuro: arriva il rifiuto definitivo che apre le porte alla Juventus

E’ Ousmane Dembele uno dei nomi più chiacchierati del mercato estivo. In scadenza di contratto con il Barcellona, l’attaccante francese è ambito da diversi club.

La trattativa per il rinnovo ha avuto alti e bassi, ma non si è ancora sbloccata: ad un mese dalla fine dell’attuale accordo, tutto può ancora succedere.

Dembele è stato accostato più volte alla Juventus che lo ha individuato come profilo possibile per completare il tridente con Vlahovic e Chiesa. Per i bianconeri la concorrenza non manca, dalla Premier League al Bayern Monaco, arrivando al Paris Saint-Germain. Proprio dalla Francia arriva una notizia che può rappresentare una svolta per il futuro del calciatore.

Calciomercato Juventus, il Psg rinuncia a Dembele

Se in Spagna da giorni si parla di un accordo di Dembele con il Psg, in Francia ‘Le Parisien’ afferma che il cambio al vertice del club transalpino porterà ad un cambio di strategie. In particolare Luis Campos, nuovo direttore sportivo in pectore, non sarebbe interessato all’arrivo dell’attaccante francese.

In questo modo il Psg si tirerebbe fuori dalla corsa a Dembele, lasciando ‘via libera’ alla Juventus, anche se – ovviamente – non ci sono soltanto i bianconeri sulle sue tracce.