Dalla Juve ai rivali: sondaggio per Bernardeschi

Tra gli addii di casa Juventus c’è anche quello a Federico Bernardeschi via a parametro zero. Il suo futuro però potrebbe essere ancora in Serie A

Si è già infiammato il calciomercato tra addii importanti e nuovi innesti già ventilati per le big europee. La Juventus ha già salutato Dybala e Chiellini e si accinge a salutare anche Federico Bernardeschi che lascerà Torino a parametro zero per la scadenza naturale del suo contratto. L’esterno offensivo campione d’Europa in carica gradirebbe una sistemazione italiana, motivo per crescono le quotazioni della pista che porterebbe in quel di Napoli.

Gli azzurri nella batteria di esterni hanno detto addio a Lorenzo Insigne ed acquistato Khvicha Kvaratskhelia, classe 2001 georgiano che però avrà bisogno anche di calarsi nella mentalità e nei ritmi e dettami del calcio italiano. Ecco quindi che la situazione in attacco potrebbe essere estremamente aperta e in divenire.

Calciomercato, il Napoli si informa per Bernardeschi: il sondaggio c’è stato

Il sondaggio sull’asse Napoli-Bernardeschi c’è già stato come sottolineato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ che evidenzia come sia avvenuto nei giorni scorsi in quanto l’agente dell’esterno è Federico Pastorello, lo stesso di Alex Meret. Proprio discutendo col portiere azzurro di prospettive di rinnovo il discorso è caduto anche su Bernardeschi, svincolato dopo la sua avventura alla Juventus.

La rosea sottolinea anche come le strategie del Napoli dipenderanno anche dalle uscite, e complessivamente in una stagione con impegni così ravvicinati nella prima metà prima del Mondiale, conterà tantissimo partire forte ed ottenere subito risultati. Il nodo più grande resterebbe quello relativo all’ingaggio di Bernardeschi che in bianconero percepisce 4 milioni netti, cifra ben lontana da quanto offrirebbe la società di Aurelio De Laurentiis, se considerato che la proposta di rinnovo per Koulibaly si aggira sui 3/3,5 milioni. I margini per un accordo potrebbero comunque trovarsi se decidesse di affondare il colpo e lo stesso calciatore vedesse Napoli come meta giusta per il rilancio, considerando anche il suo desiderio di giocare in Champions e farlo in Italia.