Dal gol in finale alla Juventus: ecco cosa sta succedendo

Dal gol in finale alla Juventus, i tifosi sognano. Ecco che cosa sta succedendo

È la serata di Roma–Feyenoord. È in corso questa sera, a Tirana, la finalissima di Conference League che vede impegnata la squadra di Josè Mourinho.

Al termine del primo tempo Pellegrini e compagni sono in vantaggio grazie al gol di Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso ha sbloccato il match, dopo la tripletta realizzata sempre in Conference contro il Bodo-Glimt. C’è il suo zampino sul vantaggio della Roma, e i tifosi della Juventus tornano a sognare il giocatore. Come noto, infatti, anche Zaniolo è nella lista della dirigenza per il post Dybala.

Calciomercato Juventus, i tifosi sognano Zaniolo

Ecco alcuni dei tweet più significati raccolti da Calciomercato.it:

Zaniolo ci sta la 10 della Juve libera #RomaFeyenoord — Nicolò licari (@LicariNicola) May 25, 2022

Se la Juve prendesse Zaniolo sarei solo contento — Davide Rosa (@ShOwmeHOw2play) May 25, 2022

COME TO JUVE ZANIOLO — CRsex 🇮🇹 (@CRsex__) May 25, 2022