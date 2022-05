Lapo vs Boniek: botta e risposta su Twitter per ‘colpa’ di Agnelli

Lapo Elkann e Zbigniew Boniek si sono resi protagonisti sui social per una serie di messaggi. Ecco cosa è successo

Botta e risposta social tra Lapo Elkann e Zbigniew Boniek, che non è passato inosservato. Tutto ha avuto inizio con un messaggio dell’imprenditore italiano, che ha augurato buona fortuna alla Roma, impegnata stasera, in finale di Conference League, contro il Feyenoord:



“Boa sorte mister Mourinho e alla Roma – scrive Elkann-, unica italiana nelle coppe europee”; un messaggio, questo, che ha visto rispondere il polacco: “Attenzione che cugino non ti fa entrare allo stadio. Grande”. Parole accompagnate da diverse emoticon, come a sottolineare, il tono scherzoso ma il messaggio di Elkann non si è fatto attendere: “Caro Boniek – twitta -, ti apprezzo molto come giocatore e lo sai, ma ti assicuro che la famiglia, con Andrea Agnelli, è più unita che mai e ci sosterremo sempre fino alla fine“.