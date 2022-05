Lotito rompe gli indugi: doppio annuncio su Sarri e Milinkovic

Doppio annuncio di mercato di Claudio Lotito: da Sarri a Milinkovic-Savic, il patron della Lazio invia un messaggio chiaro

Dal rinnovo di Sarri al futuro di Milinkovic-Savic, il presidente della Lazio Claudio Lotito affronta i temi caldi del calciomercato biancoceleste parlando a ‘Sky’.

Il patron del club capitolino parte dal futuro del tecnico: “Con lui il rapporto è molto forte, di stima reciproca. Lo considero un grande professionista, uno che vive esclusivamente di calcio e che, da quello che mi ha detto, si trova bene alla Lazio perché è un posto dove si può fare calcio. Se i contratti valgono, dovrebbe restare”.

Da Sarri a Milinkovic-Savic, per il quale la Juventus ha presentato una prima offerta. Lotito sul serbo dice: “E’ ambito da molti club ma non ha prezzo perché i prezzi li fa chi mette gli oggetti in vendita. Io non l’ho messo in vendita”.

Calciomercato Lazio, Lotito su Milinkovic e Acerbi

Questo non significa permanenza certa: “Se dovesse arrivare un’offerta che lo soddisfi professionalmente, e quindi parliamo delle prime cinque squadre al mondo, ed economicamente, e qualora l’offerta soddisfi le esigenze della Lazio, non farò crociate contro Milinkovic perché non lo meriterebbe”. Infine, su Acerbi: “Ha un contratto, vedremo quel che succederà più avanti”.