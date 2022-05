Allegri può sorridere, la Juventus ora si prende l’eroe del titolo

La Juventus ha bisogno di rinforzi di qualità e l’ultima idea porta all’eroe dello scudetto, il calciatore che ha deciso la corsa al titolo

Pronti all’uso, di esperienza e abituati a vincere. La Juventus di Allegri 2022/2023 non può sbagliare ed allora alla Continassa si pensa anche di andare sull’usato sicuro.

Va bene la linea verde, ma servono calciatori pronti a sopportare il peso di indossare una maglia come quella bianconera. Ecco allora puntare forte su Pogba, ma non c’è solo il francese nei pensieri juventini. Allegri vuole un centrocampo che torni a dettar legge come accadeva ai primi anni della sua prima esperienza a Torino. Cherubini proverà ad accontentarlo anche sfruttando eventuali occasioni che si presenteranno nel corso del calciomercato estivo. Una potrebbe essere ghiotta e regalare alla Juve l’eroe dello Scudetto.

Parliamo di Ilkay Gundogan, protagonista nell’ultima giornata della Premier League con la doppietta che ha consentito al Manchester City di vincere il campionato, finendo davanti al Liverpool.

Calciomercato Juventus, idea Gundogan

Il centrocampista tedesco, 31 anni, è in scadenza di contratto nel 2023 e il rinnovo con il City non è al momento all’ordine del giorno. Ecco perché si parla con insistenza di un suo addio già quest’anno alla squadra di Guardiola.

Con un solo anno di contratto, l’ex Borussia Dortmund potrebbe diventare un possibile colpo anche se la concorrenza non manca. Come riferisce ‘Calciomercatoweb.it’, la Juventus ci pensa, con il 31enne che rappresenterebbe il profilo ideale per Allegri. Gundogan tra le altre cose ha quella capacità di inserimento che manca attualmente al centrocampo bianconero. Il tedesco potrebbe garantire un discreto numero di gol (quest’anno ne ha realizzati 10 in Premier League) altro aspetto in cui la Juventus di questa stagione è stata deficitaria. Una suggestione, una opportunità di valutare: Gundogan è l’uomo della Premier, la Juventus ci pensa.