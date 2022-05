Chiesa via dalla Juventus: cifra monstre ma è tutto vero

Arriva una novità rilevante in ambito di calciomercato che riguarda la Juventus: indiscrezione a sorpresa su Chiesa

Lavori in corso. La Juventus sta continuando a progettare il futuro e si è già mossa in ambito di calciomercato per potenziare la rosa targata Massimiliano Allegri. La seconda gestione del tecnico livornese ha lasciato molti insoddisfatti fino questo momento. La stagione appena conclusa non ha portato alcun trofeo e, a livello di prestazioni, la squadra ha lasciato spesso a desiderare.

Premesso che non appare in discussione il futuro del mister toscano, è evidente come nella rosa ci sia bisogno di intervenire pesantemente con diversi acquisti importanti. Non ci sono altri modi per tornare in fretta ai massimi livelli in Italia e in Europa, anche se non basta. Tra le tante cose di cui occuparsi, i torinesi riflettono sul reparto offensivo. Paulo Dybala dirà sicuramente addio a breve e dovrebbe abbandonare la nave anche Alvaro Morata. In entrata, come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, la ‘Vecchia Signora’ sta proseguendo costantemente i contatti con l’entourage di Di Maria per portare ‘El Fideo’ a Torino a parametro zero. C’è stata, inoltre, qualche richiesta di informazioni preliminari da parte del Barcellona, ma i discorsi per ora non sono proseguiti. L’unico ‘acquisto’ certo in attacco, ad oggi, è quello di Federico Chiesa.

Calciomercato Juventus, spunta il retroscena su Chiesa

L’esterno bianconero è ai box dallo scorso 9 gennaio, quando è avvenuta la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il classe ’97, operatosi il 23 gennaio in Austria, sta proseguendo il percorso di riabilitazione e dovrebbe tornare a servizio della Juventus in autunno. Intanto, spunta un interessante retroscena sul numero 22 della ‘Vecchia Signora’.

Stando a quanto riferisce ‘Juveinsight’, senza il grave infortunio Chiesa si sarebbe trasferito quest’estate al Real Madrid di Carlo Ancelotti per la cospicua cifra di 100 milioni di euro. Dunque, il passaggio ai ‘Blancos’ dell’attaccante italiano sarebbe saltato soltanto per cause di forza maggiore. Adesso, invece, la permanenza non è più in dubbio, con Chiesa che punta a tornare in campo il prima possibile.