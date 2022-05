Cavani torna in Serie A, la destinazione è clamorosa

Idea a dir poco pazzesca di calciomercato, in Serie A il ritorno di Cavani da suggestione può diventare realtà: ecco dove

Un patrimonio da 141 gol in Italia, con Palermo e Napoli, negli anni giovanili, prima di una carriera che lo ha poi portato al Psg e al Manchester United. Dalle nostre parti, Edinson Cavani è un giocatore che non è passato certo inosservato e il cui nome solletica ancora parecchie fantasie.

Chiedere per informazioni ai tifosi del Napoli, cui più volte, per un clamoroso ritorno, è stato accostato. Anche a 35 anni, il ‘Matador’ sarebbe comunque ancora in grado di fare la differenza nel nostro campionato e non pochi tra i supporters azzurri, a più riprese, hanno sperato in un remake delle sue imprese. Ora che l’uruguaiano è in procinto di lasciare lo United per scadenza del suo contratto, ragiona sul futuro, che, prima di un ritorno in Sudamerica, potrebbe effettivamente vederlo di nuovo in Serie A, verso una destinazione che avrebbe del clamoroso.

Cavani, la Salernitana pensa al colpaccio a sorpresa

Ci starebbe infatti pensando la Salernitana, secondo il ‘Corriere dello Sport’. Solo una suggestione? Forse no. Stando al quotidiano, l’idea avrebbe preso forma, nei pensieri del presidente Iervolino e di Walter Sabatini, ancor prima di certificare la salvezza. I due punterebbero sul fattore ‘familiare’, per riavvicinare Cavani alla sua famiglia: i due figli vivono infatti ancora a Napoli. Il contratto del bomber, certo, sarebbe oneroso, ma, contando sull’età del giocatore, strappare una cifra al ribasso rispetto a quelle guadagnate fin qui potrebbe non essere impossibile. Strategie ancora da mettere a punto in maniera definitiva, ma i granata hanno tracciato l’identikit del bomber d’esperienza che dovrà aiutarli a mantenere la categoria anche il prossimo anno. Pista da seguire con attenzione.