Juventus, è finita: accordo a 65 milioni più 15 di bonus

Chiuso un affare importante da ottanta milioni di euro: trattativa definita con il sì del calciatore e addio alla Juventus

E’ già iniziato con il botto il calciomercato estivo. Haaland al City e il rinnovo di Mbappe sono stati i primi colpi da novanta, ma altri arriveranno nelle prossime infuocate settimane.

Il Real Madrid ha visto fuggire via nel giro di qualche settimana due dei principali obiettivi del presidente Florentino Perez che però non è intenzionato a chiudere il mercato senza un grande colpo. In attesa di capire quel che accadrà per l’attacco, dove i blancos qualche cosa (anche di importante) faranno, le merengue si stanno muovendo in maniera molto forte sul centrocampista con le strade del Real che si incrociano con quelle della Juventus.

Per i bianconeri però sembrano non esserci molte speranze dopo l’offensiva spagnola su uno degli obiettivi per la mediana di Allegri del prossimo anno. A riferirlo è ‘RMC’ che parla di affare chiuso da ottanta milioni di euro più bonus.

Calciomercato Juventus, niente Tchouameni: va al Real

Secondo la fonte prima menzionata, infatti, il Real Madrid avrebbe chiuso l’accordo con il Monaco per Aurelien Tchouameni, per una cifra intorno agli ottanta milioni di euro (65 milioni più 15 di bonus). Il 22enne centrocampista, protagonista con cinque gol in stagione, avrebbe dato il suo benestare all’operazione.

Ovviamente per la formalizzazione bisognerà aspettare la finale di Champions che vedrà Ancelotti sfidare il Liverpool di Klopp. Per Tchouameni è pronto un contratto quinquennale: il francese andrebbe così ad unirsi ad un centrocampo che sta vivendo una vera e propria rivoluzione verde dopo gli arrivi di Valverde e Camavinga negli ultimi anni. Il Real pensa al futuro e soffia il 22enne alla Juventus.