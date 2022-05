Ora la Juventus vacilla: offerta da 80 milioni del PSG

I piani della Juventus sul mercato potrebbero mutare totalmente: sul piatto un’offerta da 80 milioni del PSG

I bianconeri stanno lavorando alacremente sul mercato per ritornare subito a vincere: Pogba, Di Maria sono solamente i primi rinforzi che potrebbero arrivare. Intanto, arriva un’offerta da 80 milioni del PSG.

La priorità della Juventus resta quella di rinforzare sensibilmente il centrocampo ed il centrocampista francese potrebbe non essere l’unico colpo. Come raccontato su Calciomercato.it, a Torino c’è crescente ottimismo su Pogba ed il suo arrivo a parametro zero non preclude un secondo colpo a centrocampo. Il nuovo inserimento del PSG, però, potrebbe cambiare tutti i piani della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, si complica de Jong: 80 milioni dal PSG

Come vi abbiamo raccontato su queste pagine, fin dal mercato di gennaio la Juventus ha mostrato un’interesse per Frankie de Jong: per strapparlo dal Barcellona e, soprattutto, dalla concorrenza servirebbe un’offerta monstre. L’idea della società bianconera sarebbe quella di ricreare l’asse tutto olandese che tanto ha fatto bene con l’Ajax, con Matthijs de Ligt che sarebbe felicissimo di ritrovare il suo compagno storico. Il pericolo maggiore per la Juventus, però, sarebbe rappresentato dalla concorrenza.

Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, il PSG avrebbe dimostrato un grande interesse per Frankie de Jong e il centrocampista olandese avrebbe espresso anche il proprio desiderio di giocare con Kylian Mbappé. I parigini potrebbero convincere il Barcellona con un’offerta da 80 milioni di euro, che escluderebbe totalmente la Juventus dai giochi. L’ex Ajax ha grandi estimatori anche in Premier League, con il Manchester United che ha affidato l’incarico ad Erik ten Hag e che ritroverebbe volentieri uno dei suoi pupilli. La Juve rimane alla ricerca di un nuovo regista, con Jorginho tra i nomi più spendibili in questo senso, e su de Jong potrebbero dover sventolare bandiera bianca.