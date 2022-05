Cambio colossale in panchina: Zidane ha deciso

Il futuro di Zidane potrebbe essere chiaro a breve: il tecnico francese avrebbe pres una decisione definitiva

Sono giornate bollenti a Parigi. Dopo il rinnovo ufficiale di Kylian Mbappé, a cifre record e con LaLiga che è già partita all’attacco del club transalpino, la società è alla ricerca del nuovo allenatore.

Una grande novità potrebbe essere arrivata nella giornata di oggi. Ormai è giunta al termine l’avventura di Mauricio Pochettino sulla panchina del PSG, con l’argentino che pagherà il fatto di non essere riuscito a raggiungere i risultati sperati in Champions League dopo il mercato faraonico della scorsa estate. Il rebus in panchina si fa sempre più fitto.

Calciomercato PSG, Zidane il preferito per la panchina | Primo rifiuto del tecnico

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, il tecnico preferito dal PSG per sostituire Pochettino resta Zinedine Zidane. Una preferenza che si sarebbe tramutata in una vera e propria offerta dopo il rinnovo ufficiale di Kylian Mbappé. Secondo quanto riportato da ‘RMCSport’, l’emiro del Qatar avrebbe avuto una negoziazione diretta con Zidane, ma l’ex allenatore del Real Madrid avrebbe rifiutato la proposta dei parigini.

Zizou avrebbe, quindi, deciso di non allenare il PSG e di concentrarsi su nuove avventure nei prossimi anni. Crescono, quindi, le possibilità che diventi il prossimo CT della Francia dopo il Mondiale in Qatar. I parigini, che saluteranno anche Leonardo in dirigenza, intanto dovrebbero affidare il ruolo di direttore sportivo a Campos. Il suo primo compito sarà quello di trovare il nuovo allenatore: come raccontato su queste pagine, restano vive tutte le alternative a Zidane. La guida tecnica del PSG sarà la nuova telenovela sul mercato internazionale.