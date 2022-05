Di Maria-Juventus, arriva l’annuncio dell’argentino: “Ecco la mia decisione”

Angel Di Maria saluta il Psg ed è sempre più vicino alla Juventus, l’annuncio dell’argentino sul suo futuro

Concluso il campionato al quarto posto, la Juventus è già attivissima per il futuro e prova a chiudere il prima possibile numerose operazione. Tra le varie piste calde per i bianconeri, c’è quella che porta ad Angel Di Maria, per il quale la trattativa prosegue come raccontato da Calciomercato.it.

La quadratura dell’accordo definitivamente è ancora da trovare, la volontà delle parti di giungere a un’intesa c’è. L’argentino potrebbe rappresentare innesto di qualità, esperienza e carisma per supplire all’addio di Dybala e regalerebbe un interprete di spessore ad Allegri. I passi in avanti degli ultimi giorni, però, non sono ancora sufficienti per la fumata bianca. Anche perché l’ultima parola, quella definitiva, spetta al giocatore.

Juventus, Di Maria prende tempo: “Deciderò con la mia famiglia”

Proprio il ‘Fideo’, ai microfoni di ‘ESPN’, salutando il Psg, ha parlato del suo futuro, rilasciando un annuncio molto importante. Nulla è ancora deciso, stando alle sue dichiarazioni: “Sono tranquillo, c’è tempo, devo pensare. La Juventus prima di tornare in Argentina? Non è soltanto una mia decisione, devo fare la scelta migliore per tutti. Per me, per mia moglie, per le mie figlie. Il Psg? Sapete tutti che volevo restare un altro anno. E’ una decisione del club e la rispetto. Alla squadra auguro il meglio e di continuare a vincere. Qui avrei voluto conquistare la Champions e anche per questo volevo continuare”.